«Crisi Porto Canale, serve una svolta» «Occorre uscire dall´incertezza. E´ necessaria una svolta con nuovi investimenti e prospettive per i lavoratori», è l´esortazione del presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco







Non si arrende il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco che, nonostante l'amarezza per il semaforo rosso arrivato dall'Autorità per il sistema portuale della Sardegna, esorta a ridare ossigeno al porto canale. L'assemblea civica si occuperà della crisi dello scalo attraverso un ordine del giorno. «Non vogliamo certo restare indietro rispetto a questa emergenza. L'agenda ci impone di trovare soluzioni. Penso – prosegue il responsabile dell'aula di Palazzo Bacaredda – che sia necessario dare una svolta per la gestione di un'infrastruttura in grado di diventare un polo occupazionale tra i più importanti dell'Isola». Pochi giri di parole: 120 i lavoratori diretti, oltre 700 gli operai dell'indotto.



