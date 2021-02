Covid-19: a Sassari dati in miglioramento

9/2/2021 Covid a Sassari: nuova ordinanza sindacale Nel documento firmato dal primo cittadino del capoluogo turritano Nanni Campus c´è l´obbligo per le attività di ristorazione di indicare il numero massimo di clienti anche all’esterno

16:14 «Diabete, fondi per sensori in Finanziaria» «Obiettivo raggiunto dopo anni di impegno costante a favore dei pazienti sardi», commenta con soddisfazione il consigliere regionale del gruppo Udc Cambiamo Antonello Peru che, ieri mattina, è intervenuto nella riunione della Commissione Sanità, da lui richiesta per discutere lo stato della diabetologia in Sardegna: «Guardiamo ad altri obiettivi per garantire ai pazienti sardi di utilizzare le migliori tecnologie»

9/2/2021 Mario Bruno: sulla sanità assistiamo al ridicolo «Credo siano da stigmatizzare, soprattutto nel momento che tutti stiamo vivendo, le passerelle politiche entusiastiche a cui abbiamo assistito anche per un semplice adempimento burocratico. E invece assistiamo al ridicolo». L´ex sindaco di Alghero chiede serietà e responsabilità

12:43 Stroke unit Santissima Annunziata: mozione in Regione Lunedì mattina, i consiglieri regionali del Gruppo Liberi e uguali Sardigna, con altri consiglieri del Centrosinistra, hanno presentato una mozione sulla «grave carenza di specialisti neurologi presso la Stroke unit dell´Ospedale Civile di Sassari»

9/2/2021 «Per il primo livello servono gli anestesisti» Gruppo misto, Forza Italia, Udc e Psd´az si dicono soddisfatti per l´accreditamento delle sale operatorie dell´Ospedale Civile di Alghero, ma non basta: «Occorre garantire la dotazione di anestesisti per il primo livello»

8/2/2021 Civile Alghero, c´è l´accreditamento Le sale operatorie dell’ospedale Civile di Alghero sono conformi agli standard dettati dagli indirizzi regionali. Via libera all’accreditamento, soddisfatto il sindaco Mario Conoci

8/2/2021 Covid-19: 41 positivi di Porto Torres Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone attualmente positive al Coronavirus sono sessantadue, mentre sono ventitre le persone in stato di quarantena

8/2/2021 Covid-19: 4 decessi e 56 nuovi casi nell´Isola Sono 380 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre salgono da trentaquattro a trentacinque i pazienti in Terapia intensiva. 213 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

9/2/2021 Cure pazienti in stato vegetativo: c´è la proroga La Giunta regionale ha approvato con delibera il provvedimento che, di fatto, proroga di dodici mesi la sperimentazione del percorso assistenziale rivolto alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza avviato due anni fa nel Centro di riabilitazione “Santa Maria Bambina” di Oristano

9:42 Avis: quando lo sport è solidale Sabato mattina, la sezione di Alghero dell´Associazione, in collaborazione con il Polisoccorso Alghero, il locale Centro Trasfusionale e il Roma club Alghero organizzano una raccolta di sangue

9/2/2021 Emergenza Covid: 12milioni di mascherine per l´Isola Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas annuncia anche l´invio di «26mila litri di gel igienizzante ai Comuni per i servizi essenziali e socioassistenziali»

9/2/2021 Il grido d´allarme delle associazioni per disabili «A causa della pandemia è difficile accedere ai servizi sanitari», denunciano i rappresentanti di sette sigle, che chiedono una risposta da parte del sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus e dai vertici dell´Ats

9/2/2021 Sardi e sicuri: Sulcis si candida per terza tappa Il sindaco di Sant´Antioco Ignazio Locci chiede «al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e al commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi, di valutare la possibilità che la terza tappa della campagna regionale si svolga proprio nel territorio più a Sud della Sardegna»