L’inglese di Matteo Renzi spopola ad Alghero

10/2/2021 Marta Schirru: «Niente può fermare la musica» La giovane cantante di Senorbì, artisticamente a “riposo forzato” come tutto il settore, non si da per vinta e affida a delle dirette Facebook la sua arte e la sua simpatia: «Con canzoni e indovinelli cerco di entrare nelle case dei miei corregionali per portare un paio d´ore di allegria»