Red 17:23 Nuovo Componidori per il Gremio San Giuseppe Il “Majorale en Cabo” del Gremio dei falegnami “San Giuseppe” Antonello Addari ha annunciato la nomina a Componidori di Giuseppe Sedda







«Pertanto – si legge nella nota del Gremio - al fine di perpetuare la tradizione, su Majorale en Cabo Antonello Addari comunica di aver scelto e invitato, nel giorno della Festa della Candelora



Nella foto: Antonello Addari e Giuseppe Sedda Commenti ORISTANO - Il “Majorale en Cabo” del Gremio dei falegnami “San Giuseppe” Antonello Addari ha annunciato la nomina a Componidori di Giuseppe Sedda. «L’emergenza pandemica ancora in corso, obbliga quest’anno alla sospensione della Sartiglia così come la si conosce e come il Gremio dei Falegnami la tramanda da secoli, ma questo non esonera lo stesso dalle proprie prerogative e doveri in quanto depositario storico della Sartiglia dell'ultimo martedì di carnevale», spiega Addari.«Pertanto – si legge nella nota del Gremio - al fine di perpetuare la tradizione, su Majorale en Cabo Antonello Addari comunica di aver scelto e invitato, nel giorno della Festa della Candelora [LEGGI] , Giuseppe Sedda, quale Componidori per il Gremio dei Falegnami, con al suo fianco su Segundu Attilio Balduzzi e su Terzu Livio Urru. Precisa che la nomina non è stata divulgata nel giorno della Festa della Candelora, onde evitare assembramenti».Nella foto: Antonello Addari e Giuseppe Sedda