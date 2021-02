Red 19:06 Rischio ghiaccio: Codice giallo nell´Isola Oggi, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta, fino alle 23.59 di domani, per criticità ordinaria per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso, e per rischio idraulico e idrogeologico sull´area di allerta Logudoro



Commenti CAGLIARI – Oggi (venerdì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta, fino alle 23.59 di domani, sabato 13 febbraio, per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso, e per rischio idraulico e idrogeologico sull'area di allerta Logudoro. Le previsioni in possesso del centro, valide dalle 18 di domani e fino alle 7.59 di domenica 14, indicano che: «A partire dal pomeriggio di sabato e almeno per tutta la mattina di domenica, la Sardegna sarà interessata da temperature diffusamente inferiori ai 2gradi. Stante le piogge attese sull’Isola tra la serata di oggi e la mattina di domani, saranno ovunque possibili formazioni di ghiaccio al suolo».