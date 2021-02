Red 8:11 Cagliari: riparte il Bike sharing Da lunedì, sono a disposizione degli utenti, settanta e-bike e sette stazioni alle quali si aggiungeranno altri quaranta punti di sosta. Il servizio sarà garantito da Playcar







Intanto, il Comune ha già affidato la realizzazione di altri quaranta punti di sosta in prossimità delle principali fermato del trasporto pubblico Ctm della città. Questo consentirà l'ulteriore integrazione tra Sharing mobility con il trasporto urbano. L'App attraverso la quale i cittadini potranno utilizzare il servizio è “Playcar-sharing”, scaricabile gratuitamente sia da Play store, sia da App store. Gli utenti che ancora non utilizzano il servizio Playcar, una volta scaricata l'App, dovranno iscriversi per poter prenotare sia le biciclette, sia gli altri veicoli (auto e furgoni) disponibili. L'App, per favorire i flussi turistici e la collaborazione con le strutture ricettive, è disponibile in sette lingue, compreso il sardo. Terminata la registrazione sull'App, gli utenti saranno approvati e potranno prenotare le biciclette pagando un euro per lo sblocco e 0,16euro al minuto. Viene, quindi, eliminato l'abbonamento, per favorire un rapido accesso al servizio.



«Il servizio di Bike Sharing – ha commentato l'assessore comunale delle Politiche per la mobilità Alessio Mereu – si inserisce nel più vasto progetto di rinnovamento del sistema di mobilità cittadino, che mira tra l'altro e sfruttare i nuovi strumenti della “green mobility”, integrandoli con i tradizionali canali del trasporto pubblico. In quest’ottica, a conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso, sarà anche valutata l'introduzioen di un sistema di Monopattino sharing. Per quanto concerne la mobilità integrata, riteniamo che la fermata del bus, che avrà sempre bisogno di maggiori investimenti, avendo una larga diffusione in tutta la città, possa diventare un modello di hub degli spostamenti bus/micromobilità del Bike/Monopattino sharing eliminando il problema di decoro urbano e sicurezza riscontrato nelle altre città». I circa 7mila iscritti al servizio del Car sharing potranno utilizzare, senza ulteriori passaggi e con la stessa App, anche le biciclette in condivisione. Inoltre, gli iscritti al precedente servizio di “Cabubi”, potranno passare all'App di Playcar e ottenere, su richiesta, un coupon da 5euro per utilizzare il servizio o per coprire il credito residuo della precedente gestione. Sarà un Bike sharing votato alla tecnologia visto che Cagliari si è dimostrata città capace di sperimentare diverse novità. L'Amministrazione ha già testato nuove reti di connessione Iot, dai sentori di parcheggio “Lorawan” e “NBioi”, inizia anche il processo di test della rete “Sigfox” attraverso gli smartlocker installati nelle biciclette del servizio pubblico.



«L'obiettivo – ha aggiunto Benedetta Sanjust di Teulada, direttore generale di Playcar – era quello di offrire ai nostri clienti un ventaglio di soluzioni di viaggio sostenibili, in grado di rispondere di volta in volta alle diverse esigenze di spostamento, sempre in integrazione con i sistemi di trasporto pubblico. La possibilità di gestire i servizi di micromobilità, insieme al Car sharing round trip e free floathing all'interno di un'unica App, rappresenta un caso unico, il primo in Italia. Questo è un risultato che ci rende molto orgogliosi e che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro della divisione software interna a Playcar, il cui team è interamente composto da professionalità sarde». Per garantire un servizio che si integri a pieno con il Tpl e non pregiudichi il decoro urbano come accaduto in diverse città italiane ed europee, a causa di modalità di utilizzo di tipo flottante (che prevedono che gli utenti possano terminare la prenotazione e rilasciare la bicicletta in un punto certo non preventivamente indicato) è stato scelto per Cagliari un sistema ibrido di tipologia "One way free floating", che prevede che gli utenti possano prelevare le e-bike da una delle stazioni e, terminato il viaggio, rilasciarle in una qualsiasi delle stesse stazioni in cui c'è uno stallo disponibile e che a breve coincideranno con tutte le fermate dell'autobus Ctm. Il Comune di Cagliari investe, quindi, nel potenziare e centralizzare "la fermata del bus" come hub intermodale tra i bus e gli altri servizi di mobilità pubblica autorizzata (Car sharing/micromobilità). 