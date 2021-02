Red 18:16 Fondi europei: Porto Torres aderisce al Sapess Il Comune turritano aderisce al Servizio associato politiche europee della Provincia di Sassari. La pratica è passata ieri in Giunta comunale. Al coordinamento, che la Provincia ha attivato con l´assistenza tecnica di Multiss, hanno già aderito i Comuni di Sorso, Castelsardo e Valledoria







«Consideriamo l'adesione al Sapess come una grande opportunità - spiega il sindaco Massimo Mulas - perché faciliterà l'accesso ai Fondi europei e l'ingresso in una rete rappresentativa di tutto il territorio. Lo scopo è aderire a partenariati ampi e conoscere tutti i bandi comunitari. Come nord-ovest dell'Isola dobbiamo avere la capacità di programmare insieme il nostro futuro e questo ci sembra un ottimo strumento». Commenti PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres aderisce al Servizio associato politiche europee della Provincia di Sassari. Lo strumento nasce per creare una raccordo permanente tra la Provincia e i Comuni, con lo scopo di aumentare e qualificare la capacità degli Enti nel cogliere le opportunità offerte dall’Unione europea. Al coordinamento, che la Provincia ha attivato con l'assistenza tecnica di Multiss, hanno già aderito i Comuni di Sorso, Castelsardo e Valledoria. La pratica è passata ieri (venerdì) in Giunta comunale.Il Sapess offrirà diversi servizi: lo sviluppo di un meccanismo di informazione integrata con l’organizzazione di eventi e la gestione di strumenti informativi web; l'attivazione di servizi di orientamento sui programmi e bandi dell’Unione europea e di altri Enti erogatori; il lancio sviluppo di un'attività di animazione per l’identificazione dei bisogni e delle idee progettuali da candidare a valere sui programmi europei a gestione diretta ed indiretta. Infine, il supporto alla redazione di proposte progettuali sui diversi programmi europei a gestione diretta ed indiretta.«Consideriamo l'adesione al Sapess come una grande opportunità - spiega il sindaco Massimo Mulas - perché faciliterà l'accesso ai Fondi europei e l'ingresso in una rete rappresentativa di tutto il territorio. Lo scopo è aderire a partenariati ampi e conoscere tutti i bandi comunitari. Come nord-ovest dell'Isola dobbiamo avere la capacità di programmare insieme il nostro futuro e questo ci sembra un ottimo strumento».