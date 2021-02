Red 9:19 Agci nazionale: Sergio Cardia vicepresidente Il presidente di Agci Sardegna, è stato eletto vicepresidente vicario nazionale dell’Associazione generale delle cooperative italiane. Resterà in carica per i prossimi quattro anni







Con l’elezione alla vicepresidenza nazionale avvenuta ieri (venerdì), Sergio Cardia va a concludere nei prossimi mesi l’esperienza alla presidenza regionale. «Come abbiamo anticipato durante il percorso congressuale regionale, entro fine anno o la prossima primavera si completerà l’avvicendamento anche al vertice in Sardegna - sottolinea il presidente regionale - credevamo fosse utile accompagnare la transizione in modo graduale per dare sempre più spazio alla nuova classe dirigente di Agci. Abbiamo creato un gruppo giovane che avrà sempre più spazio e rappresenta il futuro dell’associazione».



Cardia, “numero 1” sardo dal 2005, era stato eletto nel nuovo assetto della presidenza nazionale composta da nove membri (Schiavone era stato eletto presidente nel novembre 2020). Ieri, è avvenuta l’elezione dei tre vicepresidenti, distinti per le tre aree nazionali: “Nord”, “Centro” e “Sud e isole”, ma solo uno, proprio Sergio Cardia, ricopre il ruolo di vicario: «Questo incarico credo sia segno anche della vitalità e della crescita che l’associazione ha registrato in Sardegna in tutti questi ann. Sarà un compito difficile, ma siamo contenti per il lavoro che andremo a svolgere. E' uno stimolo ulteriore sia a livello personale, ma anche per tutto il quadro dirigenziale dell’associazione regionale, per continuare a rafforzare l’impegno al servizio degli associati e non solo, dobbiamo impegnarci a fare sempre meglio affinché Agci continui a dare un contributo sensibile al sistema della cooperazione in Sardegna e in Italia».



Intanto. Agci a livello nazionale ha davanti nuove sfide. «Anche attraverso il nostro Fondo di solidarietà stiamo lanciando una campagna di promozione delle nuove cooperative - dichiara il neovicepresidente vicario - crediamo fortemente nelle start-up e vogliamo prevedere un piccolo sostegno per le spese della loro costituzione e per il loro avvio. Stiamo creando anche una rete nazionale tra le nostre cooperative, con l’obiettivo di rafforzare l’interscambio delle esperienze, ma anche la costruzione di un sistema di imprese che si mettano insieme per gestire servizi e partecipare agli appalti in maniera unitaria». Tra gli altri obiettivi, c’è il programma di rafforzamento di tutte le sedi territoriali. «L'idea è sostenere adeguatamente lo sviluppo di nuove cooperative in tutti i territori del Paese, perché abbiamo la sensazione che questa crisi stia spingendo molti giovani a creare il lavoro come auto impiego. In questo, la forma della cooperativa rappresenta ancora un appeal molto forte - conclude Sergio Cardia - vogliamo svolgere questo ruolo di sostegno alle nuove realtà e alle iniziative che si apriranno».



Nella foto: il vicepresidente Sergio Cardia Commenti CAGLIARI – Il presidente dell'Agci Sardegna Sergio Cardia è stato eletto vicepresidente vicario nazionale dell’Associazione generale delle cooperative italiane. Resterà in carica per i prossimi quattro anni come “numero 2” dell’associazione guidata da Giovanni Schiavone. «E' un bel riconoscimento per chi come me sta finendo la propria carriera nell’associazione - sottolinea al notiziario Chartabianca Cardia - non capita tutti i giorni che un esponente di un'associazione della Sardegna ricopra ruoli di questo tipo a livello nazionale. Essere vicepresidente vicario è un ruolo importante ed è un riconoscimento anche per il lavoro che è stato fatto da tutta l'Agci Sardegna».Con l’elezione alla vicepresidenza nazionale avvenuta ieri (venerdì), Sergio Cardia va a concludere nei prossimi mesi l’esperienza alla presidenza regionale. «Come abbiamo anticipato durante il percorso congressuale regionale, entro fine anno o la prossima primavera si completerà l’avvicendamento anche al vertice in Sardegna - sottolinea il presidente regionale - credevamo fosse utile accompagnare la transizione in modo graduale per dare sempre più spazio alla nuova classe dirigente di Agci. Abbiamo creato un gruppo giovane che avrà sempre più spazio e rappresenta il futuro dell’associazione».Cardia, “numero 1” sardo dal 2005, era stato eletto nel nuovo assetto della presidenza nazionale composta da nove membri (Schiavone era stato eletto presidente nel novembre 2020). Ieri, è avvenuta l’elezione dei tre vicepresidenti, distinti per le tre aree nazionali: “Nord”, “Centro” e “Sud e isole”, ma solo uno, proprio Sergio Cardia, ricopre il ruolo di vicario: «Questo incarico credo sia segno anche della vitalità e della crescita che l’associazione ha registrato in Sardegna in tutti questi ann. Sarà un compito difficile, ma siamo contenti per il lavoro che andremo a svolgere. E' uno stimolo ulteriore sia a livello personale, ma anche per tutto il quadro dirigenziale dell’associazione regionale, per continuare a rafforzare l’impegno al servizio degli associati e non solo, dobbiamo impegnarci a fare sempre meglio affinché Agci continui a dare un contributo sensibile al sistema della cooperazione in Sardegna e in Italia».Intanto. Agci a livello nazionale ha davanti nuove sfide. «Anche attraverso il nostro Fondo di solidarietà stiamo lanciando una campagna di promozione delle nuove cooperative - dichiara il neovicepresidente vicario - crediamo fortemente nelle start-up e vogliamo prevedere un piccolo sostegno per le spese della loro costituzione e per il loro avvio. Stiamo creando anche una rete nazionale tra le nostre cooperative, con l’obiettivo di rafforzare l’interscambio delle esperienze, ma anche la costruzione di un sistema di imprese che si mettano insieme per gestire servizi e partecipare agli appalti in maniera unitaria». Tra gli altri obiettivi, c’è il programma di rafforzamento di tutte le sedi territoriali. «L'idea è sostenere adeguatamente lo sviluppo di nuove cooperative in tutti i territori del Paese, perché abbiamo la sensazione che questa crisi stia spingendo molti giovani a creare il lavoro come auto impiego. In questo, la forma della cooperativa rappresenta ancora un appeal molto forte - conclude Sergio Cardia - vogliamo svolgere questo ruolo di sostegno alle nuove realtà e alle iniziative che si apriranno».Nella foto: il vicepresidente Sergio Cardia