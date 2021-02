Red 11:05 Nuoro: lunedì il Consiglio comunale Sul tavolo della discussione, l´approvazione della relazione per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in “house providing” all´Azienda trasporti pubblici di Nuoro. Prevista l´audizione dei rappresentanti dell’Azienda



Commenti NUORO - Il Consiglio comunale di Nuoro è convocato in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione per domani, lunedì 15 febbraio, dalle 9.00 alle 14, con ultimo appello alle 10. All'Ordine del giorno, firmato dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Cocco, l'approvazione della relazione per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in “house providing” all'azienda trasporti pubblici di Nuoro. Prevista l'audizione dei rappresentanti dell’Azienda.