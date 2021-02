video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Salvador Espriu Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





codarda, vella, tan salvatge terra,

i com m’agradaria d’anar-me’n,

vers al nord,

on diun que la gent és neta

i noble, culta, rica, llibre,

desperta i feliç!

Aleshores, a la confraria, los germans dirien

desaprovant: “Com lo pardall que deixa ‘l niu,

així l’home que se’n va del sou lloc”,

mentres jo, ja a lluny, m’en riuria

de la llei i de l’antiga saviesa

d’aqueix meu àrid país.

Però no tenc de seguir mai lo meu sòmiu

i me fermaré en aquí fins a la mort.

Perquè só també assai codard i salvatge

i vull bé en demés amb una

desesperada dolor

a aquesta mia pobra,

bruta, trista, infausta pàtria.



_ Salvador Espriu _

Poeta català, 1913-1985

(Adaptació a la variant algueresa de Pere Lluís Alvau) Commenti Ohi, qui estrac que estic de la miacodarda, vella, tan salvatge terra,i com m’agradaria d’anar-me’n,vers al nord,on diun que la gent és netai noble, culta, rica, llibre,desperta i feliç!Aleshores, a la confraria, los germans diriendesaprovant: “Com lo pardall que deixa ‘l niu,així l’home que se’n va del sou lloc”,mentres jo, ja a lluny, m’en riuriade la llei i de l’antiga saviesad’aqueix meu àrid país.Però no tenc de seguir mai lo meu sòmiui me fermaré en aquí fins a la mort.Perquè só també assai codard i salvatgei vull bé en demés amb unadesesperada dolora aquesta mia pobra,bruta, trista, infausta pàtria.Poeta català, 1913-1985(Adaptació a la variant algueresa de Pere Lluís Alvau) Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat