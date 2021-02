Red 19:06 Cimitero: arrivano le scale per i loculi in alto Nuove attrezzature nel cimitero di Alghero. Sono cinque la nuove scale a norma di legge messe a disposizione dall’Assessorato comunale alle Manutenzioni, tre delle quali capaci di raggiungere in sicurezza i loculi posti al quinto livello della zona nuova del camposanto



ALGHERO - Nuove attrezzature nel cimitero di Alghero. L'Amministrazione comunale interviene per il problema delle altezze "irraggiungibili" dei loculi posti al quinto livello, problema che in assenza di adeguate dotazioni ha determinato l'impossibilità per gli anziani visitatori di raggiungere in sicurezza i loculi dei propri cari. Sono cinque la nuove scale a norma di legge messe a disposizione dall'Assessorato comunale alle Manutenzioni, tre delle quali capaci di raggiungere in sicurezza i loculi posti al quinto livello della zona nuova del camposanto. La situazione si è venuta a determinare nel corso di questi anni a causa della realizzazione, circa vent'anni fa, di fabbricati che si sviluppano in altezza, con le conseguenze che toccano direttamente gli anziani, costretti a "scalare" la parete con l'insorgere di problemi di sicurezza.