Red 20:13 La Maddalena: sindacati chiedonoil rilancio Il segretario generale Luisa Di Lorenzo e il coordinatore cittadino della Cgil Lorenzo Porcheddu chiedono un incontro all´Amministrazione comunale per il rilancio del territorio







«Queste – spiegano - sono le priorità di cui vorremmo discutere con l’Amministrazione comunale. Il “Porto Arsenale” e la sua bonifica, finanziata con 50milioni di euro e con attribuzione di soggetto attuatore al presidente della Regione Sardegna per rilanciare e riqualificare il sito, ormai degradato dopo più di dieci anni di totale abbandono. Nei fatti, c’è la possibilità di riconvertire l’economia di La Maddalena da una monocoltura ormai residuale come quella della Difesa a una nuova nel circuito turistico e culturale con una possibilità notevole per il rilancio economico occupazione dell’Isola».



«La seconda priorità – proseguono gli esponenti sindacali - non certamente meno importante della prima, è quella della costruzione di un percorso che, analizzando le potenzialità del territorio, coinvolga tutti gli attori sociali e istituzionali. Pensiamo ai due Enti territoriali competenti sul territorio: il Comune e l’Ats. Ovviamente, con le loro differenze, ma ciascuno con compiti specifici di programmazione; l’uno in relazione alla programmazione e allo sviluppo economico e sociale del territorio, l’altro in relazione al bisogno di salute dei cittadini. Il coinvolgimento dei due Enti territoriali diventa fondamentale proprio per l’effettivo potenziamento, o la costruzione, della “rete territoriale dei servizi».



