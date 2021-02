Red 23:15 Covid-19: chiusi locali Municipalità di Pirri Il provvedimento temporaneo si è reso necessario a causa di un contagio da Coronavirus. La precauzione è utile per effettuare un´efficace, approfondita e completa sanificazione. Intanto, verrà effettuato lo screening per tutti i dipendenti degli uffici interessati



CAGLIARI – E' stato rilevato un caso di contagio da Covid 19 nella Municipalità di Pirri. Per questo, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza per la chiusura dei locali della Municipalità, temporaneamente e in via precauzionale, per effettuare un'efficace, approfondita e completa sanificazione, fino a conclusione dello screening per tutti i dipendenti degli uffici interessati.