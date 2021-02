Red 22:23 Coltello e scacciacani in auto: 20enne nei guai Il giovane di Alà dei sardi è stato perquisito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia. Gli stessi militari, dopo un breve inseguimento, hanno fermato un 22enne di Buddusò alla guida con la patente sospesa. Per entrambi, sono scattate anche le sanzioni Covid-19



OLBIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia hanno deferito un 20enne residente ad Alà dei sardi perchè, grazie a una perquisizione personale e della sua autovettura è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21,5centimetri e di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Inoltre, è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



I militari della stessa Sezione, poco dopo, hanno deferito in stato di libertà un 22enne di Buddusò perché, in Via Roma, alla guida della sua autovettura, all’invito a fermarsi al posto di controllo non ha rispettato l’alt, tentando la fuga. Raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, è stato accertato stesse guidando privo di patente di guida, poiché sospesa. Anche per lui sono scattate, oltre alla denuncia, le sanzioni Covid.