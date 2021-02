Red 12:37 Chiude per lavori la Primaria di Via Garavetti Ieri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato un´ordinanza per disporre la chiusura della scuola, lunedì 1 e martedì 2 marzo, per consentire i lavori riguardanti il risanamento conservativo, l´adeguamento alle norme e alle indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell´edificio scolastico



Commenti CAGLIARI - Ieri (giovedì), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza per disporre la chiusura della scuola primaria di Via Garavetti, lunedì 1 e martedì 2 marzo, per consentire i lavori riguardanti il risanamento conservativo, l'adeguamento alle norme e alle indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell'edificio scolastico.