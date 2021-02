Red 10:04 Nomina nuovo comandante Barracelli: il 6 marzo la terna Si va verso la nomina del nuovo comandante della Compagnia barracellare. Sabato 6 marzo il primo step, con la terna di nomi da proporre al Consiglio comunale. Il commento dell´assessore comunale con delega alla Compagnia barracellare Andrea Montis







