Antonio Burruni 20:08 Serie A: esordio a Crotone per mister Semplici L´avventura del tecnico toscano sulla panchina del Cagliari inizia domani pomeriggio, sul campo dell´ultima in classifica, nel match valido per la 24esima giornata del massimo campionato







Leonardo Semplici deve fare a meno degli infortunati Rog e Sottil, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre, con Godin tra Ceppitelli e Rugani; folto centrocampo, con Zappa (favorito su Duncan) a destra, Asamoah (o Lykoggiannis) a sinistra, Marin tra Nandez e Nainggolan; davanti, Joao Pedro in appoggio a Pavoletti. In panchina, anche Vicario, Aresti, Klavan, Walukiewicz, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Pereiro, Simeone e Cerri.



Assenti gli infortunati Benali e Djidji, Giovanni Stroppa si affiderà la porta a Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic e Reca in difesa; Pereira, Petriccione (favorito sull'ex rossoblu Cigarini) e Molina a centrocampo; Junior Messias alle spalle di Di Carmine (o Simy) e Ounas, che aveva iniziato la stagione proprio a Cagliari. In panchina anche Festa, Crespi, Cuomo, Luperto, Rojas, Zanellato, Marrone, Vulic, Eduardo e Riviere.



La gara sarà diretta dal signor Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valentino Fiorito di Salerno. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, mentre al Var ci saranno Marco Di Bello di Brindisi e Ciro Carbone di Napoli.



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Michael Fabbri Commenti CAGLIARI - Esordio a Crotone per mister Semplici. L'avventura del tecnico toscano sulla panchina del Cagliari inizia domani, domenica 28 febbraio, alle 15, sul campo dell'ultima in classifica, lo “Scida”, nel match valido per la 24esima giornata del campionato di serie A. Ieri, con il pareggio 2-2 a La Spezia, il Parma ha risucchiato i rossoblu al penultimo posto, con tre punti di vantaggio sull'ultima della classe.Leonardo Semplici deve fare a meno degli infortunati Rog e Sottil, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre, con Godin tra Ceppitelli e Rugani; folto centrocampo, con Zappa (favorito su Duncan) a destra, Asamoah (o Lykoggiannis) a sinistra, Marin tra Nandez e Nainggolan; davanti, Joao Pedro in appoggio a Pavoletti. In panchina, anche Vicario, Aresti, Klavan, Walukiewicz, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Pereiro, Simeone e Cerri.Assenti gli infortunati Benali e Djidji, Giovanni Stroppa si affiderà la porta a Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic e Reca in difesa; Pereira, Petriccione (favorito sull'ex rossoblu Cigarini) e Molina a centrocampo; Junior Messias alle spalle di Di Carmine (o Simy) e Ounas, che aveva iniziato la stagione proprio a Cagliari. In panchina anche Festa, Crespi, Cuomo, Luperto, Rojas, Zanellato, Marrone, Vulic, Eduardo e Riviere.La gara sarà diretta dal signor Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valentino Fiorito di Salerno. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, mentre al Var ci saranno Marco Di Bello di Brindisi e Ciro Carbone di Napoli.Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Michael Fabbri