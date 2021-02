A.B. 23:04 La Torres espugna Roma Quarta vittoria consecutiva per le rossoblu, che nella decima giornata del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile sbancano per 0-8 il campo della Decimoquarto







PRIMO TEMPO. Le sarde partono bene e fanno la partita fin da subito: al 2’ il palo di Lombardo, cinque minuti più tardi il tiro di Marenic impegna Felicella. Le due occasioni fanno da preludio al gol dell0 0-1, firmato da Bassano, al 9’, con un preciso diagonale. Al 23’ ci riprova Marenic, imbeccata da Tumane, ma il tiro della serba è preda facile del portiere di casa. Il terzo tentativo del numero 80 è quello buono: al 28’, Gomes ruba palla e manda in porta Marenic per lo 0-2. La Torres controlla la partita, Ruotolo è quasi inoperosa e le due squadre rientrano negli spogliatoi con le sarde in doppio vantaggio.



SECONDO TEMPO. La ripresa inizia con il colpo di testa di Gomes, su corner di Redolfi, alto di poco. Al 59’, le rossoblu calano il tris grazie al tiro da fuori di Blasoni, che sorprende una non irreprensibile Felicella. Quattro minuti dopo, Marenic serve Gomes per lo 0-4. Subito dopo, dentro Peddio e fuori Borg. Al 69', Tumane e Redolfi cedono il posto a Zamba e Newcomb. Sei minuti dopo, Marenic si procura e realizza il rigore che vale il pokerissimo, per poi essere sostituita da Kapareli. I minuti finali servono solamente per stabilire il risultato finale, ulteriormente arrotondato dalle reti di Bassano al 90' e di Gomes nel secondo minuto di recuperou.



ROMA DECIMOQUARTO-TORRES 0-8:

ROMA DECIMOQUARTO: Felicella, Boccardi, Rossi, Angelini, De Lucia, Fortunati, Reiber, Pomponi, Carrarini, Santacroce, Di Gennaro. Allenatore Mirko De Francesco.

TORRES: Ruotolo, Ladu, Tumane (24’st Zamba), Congia, Redolfi (24’st Newcomb), Blasoni, Lombardo, Borg (19’st Peddio), Bassano, Gomes, Marenic (31’st Kapareli). Allenatore Salvatore Arca.

Reti: 9’ Bassano, 28' Marenic, 14'st Blasoni, 18'st Gomes, 30'st Marenic (rig.), 34'st Gomes, 45'st Bassano, 47’st Gomes.



