Morto nella notte padre Samuele Salis

ALGHERO – Nella notte tra sabato e domenica è deceduto padre Samuele Salis. Il prete algherese, deceduto a 45 anni, era il parroco del convento della Mercede a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.



Ieri, don Samuele aveva regolarmente celebrato la messa, anche se negli ultimi giorni non stava benissimo, accusando un po' di febbre. Nessuno si sarebbe atteso quanto accaduto attorno a mezzanotte, quando l'intervento del personale medico del 118 nel convento di Corso Vittorio Emanuele si è rivelato inutile.



Sgomento nella comunità nissena, che ha potuto conoscere e apprezzare le qualità del mercedario algherese. Dopo i funerali, celebrati domani, lunedì 1 marzo, alle 16, dal vescovo Mario Russotto, la salma verrà trasportata ad Alghero



Nella foto (da Facebook): don Samuele Salis