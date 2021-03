Red 10:54 Cagliari città attenta all´accessibilità L´Assessorato comunale alla Mobilità verifica l´accessibilità di esercizi commerciali, beni culturali e aree naturalistiche cittadine







CAGLIARI - A seguito della nomina del disability manager, l'Assessorato comunale alla Mobilità sta attuando un progetto per rendere Cagliari accessibile e fruibile a tutti i cittadini e ai turisti, in particolar modo alle persone appartenenti alle fasce più deboli della società, come per esempio: anziani, bambini, donne incinta, disabili con difficoltà motorie, sensoriali e psichiche. Verranno rilevate informazioni oggettive e affidabili sulla presenza nel territorio dei beni culturali, pubblici e privati, beni e aree di interesse naturalistico e paesaggistico e attività commerciali accessibili.

In queste settimane, i tecnici del Servizio comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, si recheranno nelle attività commerciali cittadine per fare una verifica dell'accessibilità, procedendo con misurazioni e somministrazione di questionari. Le informazioni raccolte saranno opportunamente georeferenziate e strutturate in modo da poter essere pubblicate in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune e dei siti tematici della cultura e del turismo.

La visita dei tecnici non avrà carattere ispettivo, ma meramente informativo. Confidando nella collaborazione degli esercenti, il Servizio si rende disponibile, qualora necessario, a fornire ulteriori informazioni inviando una e-mail all'indirizzo web disability@comune.cagliari.it.