Scuola Tarragona, stracciato il contratto

Commenti ALGHERO - Due dei progetti più qualificanti ereditati dall'ex giunta comunale guidata da Mario Bruno finiscono nel pantano amministrativo. Non solo gli enormi problemi con la piscina comunale, il cui cantiere è ormai fermo da numerosi mesi a causa della lite instaurata all'indomani della rescissione del contratto col Consorzio Stabile Build, salta anche l'appalto per il grande intervento da 3 milioni di euro per la realizzazione dell'auditorium musicale nella scuola di via Tarragona, scelta da Iscol@ come progetto pilota in Sardegna.

Ciò che lega i due interventi è proprio l'impresa che si è aggiudicata gli appalti, la Edil Sistem di Cava dei Tirreni (SA), nel caso della piscina in forma consorziata. Anche in questo caso l'Amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, dopo aver preso tempo, ha scelto la linea dura: nella giornata di lunedì, il dirigente del settore, l'ing. Gianni Balzano, ha proceduto alla rescissone del contratto «per inadempienze» (lavori assegnati nel 2020). Durissime le parole utilizzate dal Primo cittadino nei confronti della ditta «che ha tentato di fare cassa nel territorio»: «ci siamo tolti da mezzo i piedi una ditta che ad Alghero ha prodotto solo danni e fargli iniziare i lavori in una scuola sarebbe stato molto pericoloso» ha tuonato Conoci.

«Anche in questo caso l'impresa non aveva iniziato i lavori, segno di un crollo ormai evidente» è il commento da Porta Terra, col quale si mette fine ai rapporti. «Ma in questo caso - ha evidenziato Antonello Peru, l'assessore alle opere pubbliche della giunta Conoci - l'impresa non aveva ancora messo piede in cantiere, per cui risulta più agevole affidare l'appalto all'impresa classificatasi seconda». Scontato - a questo punto - il nuovo ricorso ai tribunali per districare una contesa che ormai solo i giudici potranno redimere.

Nella foto: il rendering dell'intervento per la realizzazione dell'auditorium musicale nella scuola Maria Immacolata di Via Tarragona di Alghero