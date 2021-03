Cor 11:44 «Sulla 4 Corsie volontà unanime» Così l´amministrazione guidata da Mario Conoci all´indomani dell´intervento della deputata Paola Deiana che denunciava l’immobilismo della Regione sulla nomina del commissario per il completamento dell´opera







«L’auspicio è che gli sforzi del territorio, dei sindaci del Nord Ovest, del Consiglio Comunale di Alghero che il 16 ottobre 2020 ha deliberato all’unanimità di impegnare il Sindaco Mario Conoci ad assumere tutte le iniziative al riguardo, non restino sulla carta. La carta è quella inviata con Pec il 22 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le Infrastrutture e al Presidente della Regione Sardegna e contiene la richiesta del Sindaco di Alghero che riguarda appunto la nomina di un Commissario per la 4 corsie» si legge nella nota di Porta Terra.



«L'Amministrazione è certa che il documento contenente la volontà del Consiglio comunale di Alghero sia agli atti dei Ministeri competenti. Ma siamo a disposizione per farlo avere naturalmente anche ai rappresentanti del territorio in Parlamento per seguire, direttamente a Roma, l'iter di una procedura fondamentale per il nostro territorio. Sarebbe importantissimo che ci si attivi per fare in modo che venga posto nella dovuta considerazione all'attenzione del nuovo Presidente del Consiglio e del Ministro per le Infrastrutture» conclude Mario Conoci.