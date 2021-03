Cor 12:15 Quintilio: nuovo raid, vetrate sfondate Malviventi sempre più scatenati, soprattutto nelle ore notturne, ad Alghero. Preso di mira ancora una volta il bar-griglieria Quintilio in zona Calabona ad Alghero







A farne le spese, la notte scorsa, ancora una volta, il bar-griglieria Quintilio in zona Calabona: sfondate le vetrate ed una volta fatta irruzione all'interno del locale i malviventi, almeno due col volto travisato dalle mascherine, hanno rovistato negli scaffali mettendo sotto sopra il locale.



Scene puntualmente riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'attività. Immagini consegnate alle forze dell'ordine dove i titolari di Quintilio hanno sporto regolare denuncia. L'ultimo fatto di cronaca al Calabona risale ad appena qualche settimana fa, anche in quel caso i malviventi avevano svaligiato le cantine del bar