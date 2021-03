Red 20:11 UniCa compie 400 anni Questa mattina, scoperta un´epigrafe a ricordo del traguardo: “Un Ateneo che guarda al futuro e si impegna per la ricerca, la didattica, il bene comune”. Gli auguri del presidente del Consiglio deiministri Mario Draghi al rettore Maria Del Zompo e a tutta la comunità accademica







Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, invitato a collegarsi in diretta streaming con la cerimonia, non ha potuto partecipare per impegni istituzionali già in agenda. «In occasione della cessazione del suo mandato da rettore, desidero manifestarle le mie felicitazioni e i più sentiti rallegramenti – ha scritto il premier a Del Zompo – Ha concluso un importante percorso e auspico per lei grandi successi e gratificazioni. Giungano a lei, ai professori e agli studenti i miei più cordiali e calorosi saluti, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro». Anche il ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa ha inviato un cordiale saluto: «I miei complimenti per il lavoro svolto dall’Università di Cagliari in questi anni, un ateneo importante che ha saputo trasferire la conoscenza anche al di là dei confini nazionali. Congratulazioni alla professoressa Del Zompo». «Individuare, imbrigliare, domare. Combattere, indebolire, sconfiggere le malattie che affliggono miliardi di esseri umani», è questo l'obiettivo che i ricercatori si pongono ogni giorno nella loro attività scientifica e di cui ha parlato nella prolusione l'immunologo e oncologo di fama mondiale Alberto Mantovani, intervenuto prima dei rappresentanti degli studenti Piera Caocci, del personale Marta Costa e delle relazioni dei prorettori alla Ricerca Micaela Morelli, all’Internazionalizzazione Alessandra Carucci e alla Didattica Ignazio Putzu.



Il direttore scientifico dell’Ircss Istituto clinico Humanitas e professore emerito di Patologia generale all'Humanitas university ha illustrato i progressi rivoluzionari fatti grazie all'immunologia nella cura dei tumori, affiancandosi alle terapie finora utilizzate e alla chirurgia. Un obiettivo che i padri della medicina hanno sempre sognato di raggiungere: curare il cancro utilizzando le armi del nostro sistema immunitario: «Gli avanzamenti fatti in questo campo però non sono ancora sufficienti – ha detto Mantovani - Bisogna puntare al miglioramento tecnologico e alla sostenibilità, per poter offrire a tutti le cure migliori. Un'esigenza quantomai necessaria in questi tempi, per coniugare la ricerca sulle risposte immunitarie al Covid-19 con le garanzie di una cura efficace da offrire all'intera popolazione mondiale». Quindi, gli interventi del direttore generale Aldo Urru e del rettore, che ha ringraziato tutti, dal personale agli studenti, dai prorettori ai dirigenti, con una certezza: «Non mi sono mai sentita sola, mi sono sempre sentita supportata al meglio. In base alle valutazioni del Ministero, siamo tra i primi dieci atenei italiani. Non ci siamo mai sottratti alle valutazioni, e alcuni nostri processi nel lavoro sono stati presi come modello da altre amministrazioni. Abbiamo fatto battaglie importanti per difendere la dignità dell’Università».



Nella foto: il rettore Maria Del Zompo durante la cerimonia Commenti CAGLIARI - «Nel volgere del 400esimo anniversario dalla sua fondazione, questa illustre Università degli studi di Cagliari, che per quattro secoli con intensa passione ha formato negli studi scientifici e umanistici allievi tanto numerosi e tanto grandi, ora, animata da sempre nuove energie, mentre si compiace di ricordare la gloria del passato, guarda al futuro con i migliori auspici, affinché possa dedicarsi con più entusiasmo alla ricerca scientifica, alla didattica e al bene comune». Questo il testo inciso sull’epigrafe scoperta oggi (giovedì) a Palazzo Belgrano, sede del Rettorato, durante la solenne cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2020/21, il 400mo della storia dell’Ateneo cagliaritano. Un traguardo storico che coincide con la parte finale del mandato di Maria Del Zompo, prima donna ad essere stata eletta rettore dell’Università del capoluogo sardo. Ha portato i saluti collegati in streaming il presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane Ferruccio Resta e il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas.Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, invitato a collegarsi in diretta streaming con la cerimonia, non ha potuto partecipare per impegni istituzionali già in agenda. «In occasione della cessazione del suo mandato da rettore, desidero manifestarle le mie felicitazioni e i più sentiti rallegramenti – ha scritto il premier a Del Zompo – Ha concluso un importante percorso e auspico per lei grandi successi e gratificazioni. Giungano a lei, ai professori e agli studenti i miei più cordiali e calorosi saluti, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro». Anche il ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa ha inviato un cordiale saluto: «I miei complimenti per il lavoro svolto dall’Università di Cagliari in questi anni, un ateneo importante che ha saputo trasferire la conoscenza anche al di là dei confini nazionali. Congratulazioni alla professoressa Del Zompo». «Individuare, imbrigliare, domare. Combattere, indebolire, sconfiggere le malattie che affliggono miliardi di esseri umani», è questo l'obiettivo che i ricercatori si pongono ogni giorno nella loro attività scientifica e di cui ha parlato nella prolusione l'immunologo e oncologo di fama mondiale Alberto Mantovani, intervenuto prima dei rappresentanti degli studenti Piera Caocci, del personale Marta Costa e delle relazioni dei prorettori alla Ricerca Micaela Morelli, all’Internazionalizzazione Alessandra Carucci e alla Didattica Ignazio Putzu.Il direttore scientifico dell’Ircss Istituto clinico Humanitas e professore emerito di Patologia generale all'Humanitas university ha illustrato i progressi rivoluzionari fatti grazie all'immunologia nella cura dei tumori, affiancandosi alle terapie finora utilizzate e alla chirurgia. Un obiettivo che i padri della medicina hanno sempre sognato di raggiungere: curare il cancro utilizzando le armi del nostro sistema immunitario: «Gli avanzamenti fatti in questo campo però non sono ancora sufficienti – ha detto Mantovani - Bisogna puntare al miglioramento tecnologico e alla sostenibilità, per poter offrire a tutti le cure migliori. Un'esigenza quantomai necessaria in questi tempi, per coniugare la ricerca sulle risposte immunitarie al Covid-19 con le garanzie di una cura efficace da offrire all'intera popolazione mondiale». Quindi, gli interventi del direttore generale Aldo Urru e del rettore, che ha ringraziato tutti, dal personale agli studenti, dai prorettori ai dirigenti, con una certezza: «Non mi sono mai sentita sola, mi sono sempre sentita supportata al meglio. In base alle valutazioni del Ministero, siamo tra i primi dieci atenei italiani. Non ci siamo mai sottratti alle valutazioni, e alcuni nostri processi nel lavoro sono stati presi come modello da altre amministrazioni. Abbiamo fatto battaglie importanti per difendere la dignità dell’Università».Nella foto: il rettore Maria Del Zompo durante la cerimonia