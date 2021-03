Red 23:26 Superbonus: l´appello di Gavino Sanna Il Superobonus negli edifici Area «E´ un´occasione unica per imprese e professionisti di Porto Torres», dichiara il presidente della Commissione comunale Urbanistica







Le manifestazioni serviranno per raccogliere l'interesse degli operatori del settore a formulare successive proposte operative, anche con partenariati pubblico-privati. Il bando riguarda tutta la Sardegna ma, come specificato in Commissione Urbanistica e in Consiglio comunale, c'è la possibilità che il Quartiere Satellite venga scelto come progetto pilota. Il cosiddetto Superbonus prevede agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, di isolamento dell'involucro edilizio, di installazione di collettori solari, per impianti di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria,installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation. Commenti PORTO TORRES - «Lancio un appello a imprese, professionisti e cittadini turritani: proponiamo idee e progetti, consorziamoci se necessario, ma non lasciamoci sfuggire l'occasione rappresentata dal bando Area per il Superbonus». Così il presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Porto Torres Gavino Sanna commenta la pubblicazione da parte di Area dell'avviso che promuove partenariati pubblico/privati per l’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia popolare gestito dall’azienda.«E' l'occasione per riqualificare numerosi alloggi turritani - spiega Sanna - e in particolare il Quartiere Satellite. Professionisti e aziende hanno l'occasione per far vedere che Porto Torres ha un grande patrimonio di competenze e che hanno tutto l'interesse ad attuare gli interventi previsti nel superbonus». L'avviso prevede una consultazione preliminare di mercato per preparare una o più procedure di appalto c'è tempo fino e scadrà lunedì 22 marzo.Le manifestazioni serviranno per raccogliere l'interesse degli operatori del settore a formulare successive proposte operative, anche con partenariati pubblico-privati. Il bando riguarda tutta la Sardegna ma, come specificato in Commissione Urbanistica e in Consiglio comunale, c'è la possibilità che il Quartiere Satellite venga scelto come progetto pilota. Il cosiddetto Superbonus prevede agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, di isolamento dell'involucro edilizio, di installazione di collettori solari, per impianti di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria,installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.