Red 12:31 Si moltiplicano le truffe on-line nell´Isola I Carabinieri hanno denunciato un 24enne catanese, un 20enne messinese, tre reggini (rispettivamente di 52, 30 e 25 anni) e un 43enne piemontese per truffe a cittadini di Dorgali e Budoni



DORGALI - Si moltiplicano le truffe on-line nell'Isola, con tre operazioni nel giro di pochi giorni. I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un 24enne catanese e un 20enne messinese che, dopo aver pubblicato l’annuncio per la vendita di una consolle di videogiochi, si facevano versare la somma pattuita senza inviare la merce acquistata.



Per un reato analogo, i militari della Stazione di Budoni hanno denunciato tre reggini, rispettivamente di 52, 30 e 25 anni, che, dopo aver pubblicato l’annuncio per la vendita di un trattore, si sono fatti versare la somma di 7.400euro senza corrispondere quanto dovuto alla vittima. I Carabinieri della stessa Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 43enne piemontese, che utilizzava fraudolentemente la carta di credito della vittima su noti siti di acquisti on-line.