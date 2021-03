Red 11:52 Si avvia la Forestazione urbana ad Alghero Sopralluogo nel cortile del Liceo Scientifico. E´ il primo passo del progetto che vede in campo il Parco naturale regionale di Porto Conte, la Provincia di Sassari, L´Assessorato comunale all’Ambiente e le scuole







Una progettualità delineata dall’Amministrazione comunale e dal Direttivo del Parco naturale regionale di Porto Conte (Adriano Grossi, Pasqualina Bardino e il presidente Raimondo Tilloca) e che, grazie anche alla disponibilità della Provincia di Sassari, può trovare un tangibile avvio nelle more delle scuole, con il dirigente del Liceo Scientifico Mario Peretto. Sopralluogo nel cortile del “Fermi”, un perimetro, piuttosto vasto di verde non curato, che rappresenta appieno la possibilità di realizzare la progettualità in essere rientrante nella cosiddetta “Forestazione urbana”.



Una riqualificazione che trasformerebbe questi spazi poco utilizzati in luoghi ricreativi e di aggregazione anche per le famiglie. Come suggerito dal commissario straordinario della Provincia Pietrino Fois, potrebbe crearsi una sorta di percorso botanico grazie anche al contributo dei docenti del Liceo, con il coordinamento del Parco di Porto Conte (nello specifico il suo Centro di educazione ambientale) e dell'Assessorato comunale all'Ambiente. Prossimi passi: definire un progetto d'insieme tra i vari attori in campo e renderlo poi operativo tramite la Provincia responsabile della riqualificazione delle scuole.