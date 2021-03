Red 13:37 Giornata della donna, Solinas punta sulla parità di genere «Realizzare la perfetta parità di genere è un dovere primario delle Istituzioni. Le donne sarde protagoniste nell´emergenza e nella ripresa», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







«E' stato un anno tremendamente difficile, che ha penalizzato il mondo femminile e gettato ombre sui timidi passi avanti fatti a livello di sistema Paese per favorire la parità di genere – spiega Solinas - Le donne sono tra le categorie che più di altre hanno pagato un prezzo alto alla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, in Sardegna più che altrove, e questo impone una riflessione profonda. Favorire l’inclusione delle donne negli ambienti di lavoro e creare le condizioni affinché la salute e la maternità siano perfettamente conciliabili con le esigenze lavorative sono al centro dell’agenda politica e istituzionale della Regione. Oggi, 8 marzo, rinnovo a nome di tutta la Giunta regionale l’impegno teso a favorire la parità di genere e tutte quelle condizioni necessarie a combattere le discriminazioni e a consentire alle donne di realizzare le proprie aspettative lavorative, di vita, culturali, economiche e sociali».



Oggi più che mai, alla luce di un anno nel corso del quale i fenomeni di violenza sulle donne hanno subito una notevole recrudescenza, secondo il governatore dell'Isola deve essere avviato un processo virtuoso che favorisca il rispetto e l’uguaglianza e veicoli messaggi di pace: «Non posso esimermi dal rivolgere un pensiero a tutte quelle donne che quotidianamente combattono trovando la forza di denunciare, di allontanarsi, di lottare contro quel nemico che spesso è parte del proprio nucleo famigliare. A tutte loro e a chi concretamente è impegnato per un mondo libero da pregiudizi e stereotipi vanno i miei auguri».



