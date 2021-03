Red 20:07 Covid a Sassari: 5 locali sanzionati Oltre cento locali controllati e cinque sanzionati. Questo il bilancio dell’attività di controllo della Polizia locale sul rispetto delle norme anti-Covid nel primo fine settimana in “Zona bianca” nel capoluogo turritano



SASSARI - Oltre cento locali controllati e cinque sanzionati. Questo il bilancio dell’attività di controllo della Polizia locale di Sassari sul rispetto delle norme anti-Covid nel primo fine settimana in “Zona bianca”. La maggior parte degli esercizi sono risultati in regola, ma c’è chi ha scelto ancora una volta il proprio tornaconto immediato invece di una collaborazione e di un forte senso di responsabilità verso tutta la collettività.



Venerdì sera, un locale è stato sanzionato nel giorno dell’inaugurazione perché poteva contenere massimo ventiquattro persone, mentre al suo interno ne aveva trentasette e all’esterno diciotto. E' stato quindi chiuso per tre giorni. Un altro esercizio, nella stessa sera, è stato sanzionato perché c’erano diverse persone in piedi vicino a un tavolo dove si trovavano quattro clienti.



Sabato, è stato sanzionato un bar, al cui interno c’era una tavolata con dodici ragazzi. Anche la periferia è stata sottoposta ai controlli della Polizia locale: a Predda Niedda è stato multato un ristoratore, visto che, in una saletta, aveva organizzato tavolate con più di quattro posti, in violazione delle regole anti-Coronavirus. Oltre ai gestori, anche i clienti che violano le regole stando seduti in più di quattro non conviventi allo stesso tavolo sono sanzionati. Sempre sabato, è stato chiuso un esercizio di vicinato che alle 21.30 era ancora aperto, contravvenendo alla normativa.