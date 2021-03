Cor 13:30 Alghero sogna l´hub, 6 nuove rotte Ryanair Tre nuove rotte nazionali e tre internazionali. Si vola dal mese di luglio su Palermo, Pescara, Catania, Barcellona, Madrid e Siviglia. Voli già prenotabili fino ad ottobre



ALGHERO - La zona bianca sblocca la programmazione summer dall'aeroporto di Alghero con la Ryanair che integra il piano voli in partenza il prossimo 28 marzo con sei nuove rotte. Tre nazionali e tre internazionali.Ai collegamenti interni su Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bologna, Treviso e Napoli si aggiungono le tratte Alghero-Catania (martedì e sabato dal 3 luglio), Alghero-Palermo (lunedì e venerdì dal 2 luglio) e Alghero-Pescara (martedì e sabato dal 3 luglio).Ai voli internazionali già annunciati su Londra, Vienna, Marsiglia, Memmingen e Katowice, Bruxelles, Bratislava e Francoforte, si aggiungono le rotte Alghero-Barcellona (lunedì e venerdì dal 2 luglio), Alghero-Madrid (martedì e sabato dal 3 luglio) e Alghero-Siviglia (giovedì e domenica dal 1 luglio). Tutte le nuove rotte, per ora, con programmazione estiva fino al mese di ottobre.