Red 7:09 Covid: Sardegna sicura diventa App La piattaforma tecnologica per i viaggiatori che devono obbligatoriamente registrare il proprio ingresso nell’Isola, è ora disponibile anche per i sistemi Ios e Adroid negli store per i dispositivi mobili



Commenti CAGLIARI - “Sardegna Sicura”, la piattaforma tecnologica per i viaggiatori che devono obbligatoriamente registrare il proprio ingresso nell’Isola, è ora disponibile anche per i sistemi IOs e Adroid negli store per i dispositivi mobili. La piattaforma, fino a lunedì accessibile solo attraverso l’applicazione web tramite lo sportello on-line della Regione SusRegioneSardegna, può essere ora utilizzata dai cittadini anche con l’app dedicata, su telefoni e tablet. Da ieri, come previsto nell’ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per implementare le misure di sicurezza a contrasto della diffusione del Covid-19, tutti i viaggiatori che intendono raggiungere l’Isola in aereo o nave, devono presentare all’imbarco la ricevuta dell’avvenuta registrazione a Sardegna sicura.