Red 13:02 Uniss: al via Educapiamo E´ iniziata ieri la campagna informativa di educazione sanitaria per la conoscenza dell’infezione da SarsCov2 organizzata dall´Università degli studi di Sassari







Sono in programma due webinar per gli studenti e altrettanti per il personale tecnico amministrativo. Il primo per gli studenti si è tenuto ieri e il secondo è previsto per martedì 16 marzo, dalle 19 alle 20, nella pagina Facebook dell’Università di Sassari e nel link “Zoom” che sarà divulgato direttamente il giorno stesso. Gli incontri on-line con il personale, invece, si terranno oggi e mercoledì 17 marzo, sempre dalle 19 alle 20, sulla piattaforma “Teams”. L’incertezza scientifica iniziale sulla storia naturale dell’infezione e le differenti fonti informative, spesso contrastanti, hanno creato grande confusione e disorientamento nella popolazione durante le diverse fasi epidemiche e, contestualmente, hanno condotto a comportamenti inappropriati.



L'educazione alla salute, basata su evidenze scientifiche e sulla metodologia approvata dall'Oms, rappresenta la soluzione operativa per creare consapevolezza sui rischi di infezione e sulle migliori modalità di prevenzione e controllo della stessa. Interventi individuali e collettivi di prevenzione primaria possono rallentare l'evoluzione epidemica e l'acquisizione di conoscenze scientifiche sulla prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, che si traduce in attitudini e comportamenti appropriati, favorisce la riduzione del rischio infettivo su base individuale e comunitaria. I dettagli degli eventi formativi sono pubblicati nella pagina dedicata del sito internet Uniss.