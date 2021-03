Red 11:41 Calcinacci in Via Kennedy: balcone messo in sicurezza Questa mattina, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti ad Alghero, dopo la segnalazione di alcuni calcinacci che staccatisi da un balcone, sono finiti sul marciapiede sottostante



ALGHERO – Questa mattina, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti in Via Kennedy, ad Alghero, dopo la segnalazione di alcuni calcinacci che staccatisi da un balcone, sono finiti sul marciapiede sottostante. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno transennato, mettendo la zona in sicurezza.



Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Fortunatamente, la caduta dei calcinacci non ha provocato danni a cose o persone.