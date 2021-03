Red 8:11 Il dono di Chiara Vigo all´UniCa In occasione dei 400 anni dell´Università degli studi di Cagliari, la tessitrice sarda, depositaria unica nel Mediterraneo della secolare lavorazione del bisso, ha regalato un´opera che riproduce il logo dell´Ateneo. La consegna è avvenuta mercoledì mattina, nelle mani del rettore Maria Del Zompo







«Nella mia opera, che riproduce lo stemma dell’Ateneo, la Madonnina è realizzata con il bisso, centenario come la nostra Università – ha spiegato Chiara Vigo – Il blu è una seta naturale colorata con la bacca del mirto, attraverso una seccatura bagnata chiusa con il succo di melograno. E’ quest’ultima una colorazione di origine ebraica: nel museo di Corinto è identificata un’isola dove le donne fanno il colore, che potrebbe essere l’isola di Sant’Antioco». Soddisfazione è stata espressa da Del Zompo, che ha ringraziato l'artista per il dono: «Sono contenta – ha detto la professoressa – perché è l’ennesima dimostrazione dello stretto legame dell’Università di Cagliari con il territorio. Ed è particolarmente bello che Chiara abbia pensato ai nostri 400 anni, realizzando un’opera così bella con materiali secolari che riannodano i fili della storia».



All’incontro era presente Piero Addis, ricercatore di Ecologia del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, che da anni collabora con Vigo. L’opera (inserita in quadro di raffinata fattura) sarà ora conservata dall’Ateneo cagliaritano nella migliore collocazione, per facilitarne la visione da parte di chiunque vorrà ammirarla. «Chiara Vigo – si legge nel sito internet della tessitrice - è un maestro di tessitura antica che mantiene vive conoscenze ereditate per trasmissione diretta e familiare, un patrimonio materiale ed immateriale che passa di maestro in maestro da molte generazioni».



