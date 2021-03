Cor 16:50 Sbarca con 2 etti di eroina: 23enne in cella Le unità cinofile Ether e Betty hanno fiutato la droga nel corpo del giovane. I successivi esami hanno confermato la presenza degli ovuli di eroina e per lui sono dunque scattate le manette e il trasferimento nel carcere sassarese







