Sit-in per il femminicidio Zdenka Krejcikova

«La nostra presenza in occasione delle udienze – spiegano le attiviste – vuole essere un segno di attenzione e partecipazione. Continueremo a seguire il processo e a chiedere giustizia per Zdenka Krejcikova, le sue bambine, la sua famiglia». Commenti SASSARI - L’associazione noiDonne 2005 ha promosso un sit-in silenzioso questa mattina, lunedì 15 marzo, nello spazio antistante il Tribunale di Sassari, in coincidenza con l'udienza del processo di primo grado per il femminicidio di Zdenka Krejcikova. Al sit-in ha partecipato una rappresentanza del Centro antiviolenza Prospettiva Donna e della Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Sassari.Zdenka Krejcikova, originaria della Repubblica Ceca, è stata uccisa a Sorso, dove viveva da anni con le sue due figlie gemelle, il 15 febbraio del 2019. L’imputato del processo è il compagno, Francesco Baingio Douglas Fadda, sassarese. Zdenka Krejcikova fu aggredita la sera a casa sua, colpita con un coltello nel bar dove aveva provato a rifugiarsi, portata via in auto insieme alle figlie, lasciata infine ad Ossi, dove venne soccorsa.L’uomo continuò a viaggiare con le bambine nei dintorni di Sassari dove la mattina successiva, in un parcheggio, venne fermato e arrestato.«La nostra presenza in occasione delle udienze – spiegano le attiviste – vuole essere un segno di attenzione e partecipazione. Continueremo a seguire il processo e a chiedere giustizia per Zdenka Krejcikova, le sue bambine, la sua famiglia».