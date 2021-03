Red 23:26 Ute Alghero con Correddu e Derriu Doppio appuntamento anche questa settimana con l´Università per le tre età di Alghero. Domani, Paola Correddu parlerà di “Punta Giglio, luogo del cuore su cui vigilare”, mentre giovedì, Alessandra Derriu tratterà “Il simbolismo del sangue, la magia del vino tra medicina, credenza e superstizione”







Domani, martedì 16 marzo, Paola Correddu, medico del territorio nel servizio di continuità assistenziale, impegnata nella difesa della sanità pubblica e del diritto di ciascun individuo ad accedere a cure appropriate e puntuali, terrà una conferenza su “Punta Giglio, luogo del cuore su cui vigilare”. Giovedì 18, invece, la storica e scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, tratterà una conferenza intitolata “Il simbolismo del sangue, la magia del vino tra medicina, credenza e superstizione”.



