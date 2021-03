Cor 16:11 Punta Giglio, segnalazione alle autorità Dettagliata segnalazione della consigliera comunale di Alghero al Corpo Forestale, al Noe di Sassari ed al Servizio territoriale dell´Ispettorato ripartimentale sassarese. sui lavori in corso di escuzione a Punta Giglio







Oggi si è concretizzato il primo atto formale rivolto agli enti interessati alla vigilanza sul rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dell'avifauna in fase riproduttiva nella falesia di Punta Giglio: a darne comunicazione ufficiale la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Alghero, Maria Antonietta Alivesi (nella foto), nei giorni scorsi già attiva nei confronti del Parco Regionale di Porto Conto, insieme alla collega Giusy Di Maio, nel chiedere lo stop immediato ai lavori su Punta Giglio [



La dettagliata segnalazioneè stata inoltrata e depositata formalmente all'attenzione del Corpo Forestale di Alghero, al Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Sassari ed al Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale sassarese. Commenti ALGHERO - «La falesia dista, in alcuni casi, dalla casermetta, in ristrutturazione attiva, solo 50 metri, mentre le regole impongono un fermo assoluto delle attività di disturbo entro un raggio di cento metri dalla falesia».Oggi si è concretizzato il primo atto formale rivolto agli enti interessati alla vigilanza sul rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dell'avifauna in fase riproduttiva nella falesia di Punta Giglio: a darne comunicazione ufficiale la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Alghero, Maria Antonietta Alivesi (), nei giorni scorsi già attiva nei confronti del Parco Regionale di Porto Conto, insieme alla collega Giusy Di Maio, nel chiedere lo stop immediato ai lavori su Punta Giglio [ LEGGI ].La dettagliata segnalazioneè stata inoltrata e depositata formalmente all'attenzione del Corpo Forestale di Alghero, al Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Sassari ed al Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale sassarese.