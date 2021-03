Cor 9:25 «Gestione algherese fallimentare»

L´idea: Porto Conte a Sassari «Porto Conte a Sassari» rilancia Tonina Desogos, la Presidente del Comitato di Borgata di Maristella tirata in ballo sulla delicata situazione di Punta Giglio e la più complessa gestione del patrimonio ambientale del parco. «Il killer è sempre lo stesso, la malapolitica cittadina»







«Per il Comune di Alghero, non esistiamo. Ennesima riprova, la pioggia di denaro regionale che ha interessato le bonifiche di Arborea e Castiadas solo il mese scorso. E Alghero? muta. Michele Pais, interpellato a riguardo? Muto. Rimangono solo i residenti più tenaci a presidiare il nostro territorio mentre, spesso, i figli cercano fortuna altrove. Lasciano un paradiso in stato di abbandono a favore di chi? Fondi esteri e continentali pronti a gettare in terra qualche euro in più per acquistare casa nostra. Siamo svenduti da una politica miope che non guarda al benessere dei residente in agro, custodi del comprensorio, ma alle convenienze personali che non rendono elettoralmente conveniente investire laddove ci sono pochi voti».



I miei concittadini chiedono una soluzione, rilancia la Desogos: Dopo anni di battaglie e promesse non mantenute da parte di Sant'Anna non possiamo fare altro che valutare un'idea che si mormora sempre più spesso durante i nostri incontri in agro: «l'annessione delle borgate costiere algheresi al Comune di Sassari». Tecnicamente secondo la presidente si tratta di una procedura semplice e consentita dall'attuale legge in vigore. Per avviare l'iter sarebbe sufficiente una raccolta firme certificate dal notaio: in questo modo, dalle Bombarde a Porticciolo, ci si collegherà alla borgata sassarese limitrofa di Villassunta. Vengono con noi Lazzaretto, Punta Giglio, Mugoni, Tramariglio, Capo Caccia ecc.



«Non ci può essere discontinuità tra Comuni quindi, tutto il Parco, finirebbe a Sassari. Ci si domanda: meglio una madre biologica assente (Alghero) o una buona madre adottiva (Sassari)? A differenza dell'istituzione del nuovo Comune di Porto Conte, dove non c'erano appoggi politici a supporto e il progetto naufragò, con l'annessione a Sassari sarebbe Alghero a trovarsi in serissima difficoltà. I politici algheresi pensano che Sassari si lascerebbe sfuggire la possibilità di dotarsi di spiagge invidiabili? Ma perché la politica locale deve esasperare i propri concittadini costringendoli a questi ragionamenti?»



