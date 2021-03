Red 13:38 Giovedì, traffico chiuso in Via Tirso a Oristano Lo stabilisce un´ordinanza del Comune di Oristano adottata per consentire l’esecuzione di lavori edili su un immobile. Dal numero civico 21 di Piazza Roma, sul lato sinistro, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata



Commenti ORISTANO – Domani, giovedì 18 marzo, dalle 9 alle 12, in Via Tirso, nel tratto compreso tra Via Sardegna e Piazza Roma, sarà istituito il divieto di circolazione. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Oristano adottata per consentire l’esecuzione di lavori edili su un immobile. Ai veicoli già in sosta in orario precedente all'entra in vigore del divieto di circolazione, nel tratto da Via Tirso/Satta/Sardegna fino a Vico Tirso, sarà garantita l'eventuale uscita dal Vico. Dal numero civico 21 di Piazza Roma, sul lato sinistro, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.