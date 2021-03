Red 13:06 Vaccini in Case famiglia: il Pd non ci sta «In Lombardia vaccinati tutti gli operatori delle case famiglia per minori, perché considerati un servizio prioritario. In Sardegna, a che punto siamo?». Se lo chiedono i consiglieri regionali del Partito democratico che, a tre mesi dall´inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid, fanno il punto della situazione







«La vaccinazione anti Covid-19 in Sardegna è ferma al 62,1percento, contro una media nazionale dell'83,8percento; a disposizione 220.750 dosi, somministrate 137.003. Già questo ci dice che le cose non vanno, non funzionano – sottolineano gli esponenti Dem - Non si è ancora compreso il criterio, del tutto differente da Assl a Assl, con il quale siano assegnate e riconosciute le priorità, ad esempio, dei soggetti fragili e delle categorie professionali che pure sono ben individuate nel Piano vaccinazione nazionale e proprio recentemente aggiornato. Non si conosce se gli operatori delle strutture residenziali per minori siano stati ricompresi, come da piano nazionale oppure qui si usino altri criteri. Eppure si tratta di operatori che non possono andare in Dad o in smart working, quindi? Cosa si deve aspettare? La fortuna di vivere in un'Isola che naturalmente rallenta la diffusione dei contagi non implica scuse né, tantomeno, giustifica la cattiva organizzazione».



