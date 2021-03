Red 8:09 Oristano: vaccini sospesi per Forze dell’ordine e scuole La sospensione è stata disposta lunedì sera, dopo il provvedimento dell´Agenzia italiana per il farmaco, che ha esteso in via precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino “AstraZeneca” Covid-19 su tutto il territorio nazionale in attesa del pronunciamento dell´European medicines agency



ORISTANO - Restano sospese, fino a nuova comunicazione, le vaccinazioni anti-Covid di Forze dell’ordine e personale scolastico nei punti vaccinali dell'Assl Oristano. La sospensione è stata disposta dalla serata di lunedì, dopo il provvedimento dell'Agenzia italiana per il farmaco, che ha esteso in via precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino “AstraZeneca” Covid-19 su tutto il territorio nazionale in attesa del pronunciamento dell'European medicines agency.



Le persone appartenenti a Forze dell'ordine e personale scolastico, convocate nei Punti di vaccinazione Assl Oristano, non dovranno quindi presentarsi all'appuntamento concordato, fino a nuova comunicazione da parte della stessa Azienda. Nessuna modifica, invece, del calendario vaccinale per gli ultraottantenni (nati fino al 1941) e per le persone che si devono sottoporre alla seconda dose del vaccino “Pfizer”, che potranno presentarsi all'appuntamento nella data e nell'orario concordati.