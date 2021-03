A.B. 15:13 Karate: due nuove cinture nere ad Alghero Sotto l´egida dello Csen, la Martial gym ha sottoposto due ragazzi, Giuliano Manis e Sara Spirito, alla Commissione regionale e, dopo svariate prove pratiche e interrogazioni, sono stati promossi “Cintura nera Primo Dan”, con rilascio di diploma nazionale e iscrizione all´albo delle cinture nere







ALGHERO - La Martial gym Alghero continua a far crescere di livello i propri allievi. Sotto l'egida dello Csen, il sodalizio algherese ha sottoposto due ragazzi, Giuliano Manis e Sara Spirito, alla Commissione regionale e, dopo svariate prove pratiche e interrogazioni, sono stati promossi "Cintura nera Primo Dan", con rilascio di diploma nazionale e iscrizione all'albo delle cinture nere.Grande soddisfazione dei docenti algheresi che hanno seguito ed insegnato con didattica a distanza e congratulazioni ai giovani che hanno lavorato seriamente e singolarmente per la preparazione atletica e tecnica. La cerimonia di consegna dei diplomi, sempre con le precauzioni e il distanziamento di legge, si è tenuta sabato.Nella foto: Giuliano Manis, Maurizio Gobbino e Sara Spirito