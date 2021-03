Red 10:34 Vittime Covid: bandiere a mezz´asta a Cagliari Il capoluogo regionale si è unito al resto d´Italia per commemorare le vittime del Coronavirus. In Municipio, bandiere a mezz´asta e un minuto di silenzio







Nella foto Paolo Truzzu durante il minuto di silenzio Commenti CAGLIARI - Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio nel Palazzo Civico di Cagliari, dove il sindaco Paolo Truzzu ha aderito alla prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. «Tutta l'Amministrazione cittadina – ha commentato il Truzzu - siamo vicini alle famiglie delle vittime». In attesa che quella del 18 marzo venga istituita ufficialmente, dopo la promulgazione di una apposita legge, come la Giornata nazionale in ricordo di chi è deceduto a causa del Covid-19, il primo cittadino cagliaritano, così come suggerito dall'Anci nazionale, alle 11 di ieri (giovedì), ha preso parte alla piccola cerimonia commemorativa che si è tenuta in contemporanea in tutti i i Comuni italiani.Nella foto Paolo Truzzu durante il minuto di silenzio