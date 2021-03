Red 13:07 Sardi e sicuri, week-end nel Sud Sardegna Domani e domenica, la sesta tappa dell’operazione di screening della Regione autonoma della Sardegna, realizzata da Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19, prosegue in diciannove Comuni del Cagliaritano, del Parteolla e del Sarrabus-Gerrei







Seguendo la formula adottata nelle ultime tre tappe, i test si concentreranno in un unico weekend con l’impiego dei soli tamponi antigenici a immunofluorescenza di ultima generazione e alta sensibilità al virus. Cinque i Comuni che, visto il numero di abitanti, effettueranno lo screening in una sola giornata: ad Armungia, Ballao e Silius sabato, a San Nicolò Gerrei e Villasalto domenica. Tutte le persone, di età superiore ai 10 anni, potrannno effettuare il test semplicemente recandosi, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, in una delle trentadue sedi operative (di cui dieci a Quartu Sant’Elena) muniti di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare, al quale verranno comunicate le informazioni per il ritiro on-line del referto.



Per alcuni Comuni sono previste specifiche modalità d’accesso alle sedi operative, per lo scaglionamento degli ingressi. A oggi (venerdì), sono 123 i Comuni in cui si sono svolte le operazioni di screening di massa che proseguiranno fino a coprire l’intero territorio regionale. Cinque le aree già monitorate (Ogliastra, Nuorese, Medio Campidano, Cagliari e parte dei Comuni del Cagliaritano e del Sud Sardegna), per un totale di oltre 200mila test eseguiti. Commenti CAGLIARI - Sesta tappa per il progetto “Sardi e sicuri”. Domani, sabato 20, e domenica 21 marzo, l’operazione di screening della Regione autonoma della Sardegna, realizzata da Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19, prosegue sui territori del cagliaritano, del Parteolla e del Sarrabus-Gerrei. Diciannove i Comuni coinvolti: Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Muravera, Quartu Sant’Elena, San Nicolò Gerrei, San Vito, Serdiana, Silius, Sinnai, Soleminis, Villaputzu, Villasalto e Villasimius. A questi si aggiunge il Comune di Sarroch, che anticipa così le giornate di screening già programmate per il fine settimana successivo.Seguendo la formula adottata nelle ultime tre tappe, i test si concentreranno in un unico weekend con l’impiego dei soli tamponi antigenici a immunofluorescenza di ultima generazione e alta sensibilità al virus. Cinque i Comuni che, visto il numero di abitanti, effettueranno lo screening in una sola giornata: ad Armungia, Ballao e Silius sabato, a San Nicolò Gerrei e Villasalto domenica. Tutte le persone, di età superiore ai 10 anni, potrannno effettuare il test semplicemente recandosi, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, in una delle trentadue sedi operative (di cui dieci a Quartu Sant’Elena) muniti di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare, al quale verranno comunicate le informazioni per il ritiro on-line del referto.Per alcuni Comuni sono previste specifiche modalità d’accesso alle sedi operative, per lo scaglionamento degli ingressi. A oggi (venerdì), sono 123 i Comuni in cui si sono svolte le operazioni di screening di massa che proseguiranno fino a coprire l’intero territorio regionale. Cinque le aree già monitorate (Ogliastra, Nuorese, Medio Campidano, Cagliari e parte dei Comuni del Cagliaritano e del Sud Sardegna), per un totale di oltre 200mila test eseguiti.