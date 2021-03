Cor 19:24 La Sardegna è zona arancione

Rt a 1.08, addio alla zona bianca Arriva l´ufficialità del Ministero della Salute. Da lunedì l´isola perde la sua libertà. Chiusi bar e ristoranti, e la Pasqua, come nel resto d´Italia, è zona rossa







Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che nella settimana dall’8 al 14 marzo l’Isola ha un Rt prossimo all'1.08 (era 0.89) e una classificazione del rischio complessivo che passa da «basso» a «moderato». Diversi problemi, seppur non direttamente correlati con l'eventuale cambio di fascia, ci sarebbero anche con le vaccinazioni, sempre troppo a rilento nell'isola.



La Sardegna passerà da lunedì direttamente dalla zona bianca a quella arancione: bar e ristoranti chiusi e limitazioni agli spostamenti, Dad nelle scuole. Con il decreto legge che regola i comportamenti fino al 6 aprile infatti, nessuna regione può più essere in fascia gialla. Anche la Pasqua, come nel resto d'Italia, sarà da zona rossa. Commenti CAGLIARI - Sardegna diventa arancione: è ufficiale. Doppio salto all’indietro da zona bianca (quella come meno restrizioni) a zona arancione (che significherebbe chiudere anche tutti i bar e ristornati).Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che nella settimana dall’8 al 14 marzo l’Isola ha unprossimo all'1.08 (era 0.89) e una classificazione del rischio complessivo che passa da «basso» a «moderato». Diversi problemi, seppur non direttamente correlati con l'eventuale cambio di fascia, ci sarebbero anche con le vaccinazioni, sempre troppo a rilento nell'isola.La Sardegna passerà da lunedì direttamente dalla zona bianca a quella arancione: bar e ristoranti chiusi e limitazioni agli spostamenti, Dad nelle scuole. Con il decreto legge che regola i comportamenti fino al 6 aprile infatti, nessuna regione può più essere in fascia gialla. Anche la Pasqua, come nel resto d'Italia, sarà da zona rossa.