Cor 12:05

Rifugio a Punta Giglio, è giallo sulle prescrizioni

ALGHERO - Spuntano fuori nuovi atti del lungo iter del progetto di riqualificazione di Punta Giglio. E crescono i dubbi all'indomani delle dichiarazioni ufficiali rese degli enti interessati e maggiormente coinvolti. E' il caso di Casa Gioiosa, da una parte smentita dalla presa di posizione espressa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nelle dichiarazioni del prof. arch. Bruno Billeci che ha bocciato il primo progetto, dall'altra tirata in ballo dal Comitato per Punta Giglio Tra i documenti che dovrebbero essere parte integrante del procedimento autorizzativo avviato nel Comune di Alghero, infatti, ci sarebbe il parere favorevole alla realizzazione dell'attuale progetto (regolarmente approvato) da parte del Parco di Porto Conte. Parere però, subordinato ad alcune chiare prescrizioni correlate all’intervento che ricade interamente all’interno dei confini del parco, della zona di protezione speciale “Capo Caccia” ITB013044 e del sito di interesse comunitario “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” ITB010042.«Tutte le attività di cantiere, sia per gli interventi sui manufatti, sia per le sistemazioni esterne, che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia, siano interrotte nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 30 settembre dell’anno solare». E' quanto prescritto (insieme ad altre avvertenze), con atto ufficiale a firma del direttore Mariano Mariani, nell'atto inviato al Comune di Alghero in riscontro alla pratica. A questo punto - constatato che gran parte dell'intervento parrebbe ricadere dentro la fascia in questione - risulta difficile capire come possano essere stati avviati i lavori soltanto poche settimane fa [ LEGGI ], ed in forza di quale provvedimento.