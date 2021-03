Red 12:31 Vendono false polizze on-line: denunce a Buddusò Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti successivi a una denuncia presentata da un cittadino, hanno denunciato stato libertà un 23enne pakistano abitante a Napoli e una 37enne abitante in provincia di Caserta, entrambi già noti alle Forze dell´ordine



BUDDUSO' - Ieri, i Carabinieri della Stazione di Buddusò, al termine degli accertamenti successivi a una denuncia presentata da un cittadino, hanno denunciato stato libertà un 23enne pakistano abitante a Napoli e una 37enne abitante in provincia di Caserta, entrambi già noti alle Forze dell'ordine. I due, attraverso un sito internet, hanno fatto stipulare al querelante un contratto assicurativo Rca per la propria autovettura rivelatosi falso, impossessandosi così di 163euro versata dalla vittima. Il 19 febbraio, il portale web, tramite un comunicato stampa, è stato indicato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con altri dodici, quale distributore di false polizze assicurative.