Conclusa la prima fase del Piano vaccinale a Tempio

(Foto V.Ruggero) Commenti TEMPIO PAUSANIA - Si è conclusa oggi (sabato), la campagna di vaccinazione degli over 80 a Tempio Pausania nello spazio allestito nel Teatro Tenda. Le somministrazioni dei vaccini sono state effettuate dalle 8.30 alle 12.30, sulla base del calendario degli appuntamenti predisposto dai Servizi sociali del Comune per gli over 80 e dal Servizio di Igiene pubblica dell’Ats per le categorie fragili in base alle varie patologie, e comunicato telefonicamente agli utenti interessati: 270 le persone vaccinate, tra over 80 e appartenenti a categorie fragili, tra cui pazienti oncologici, diabetici e altre patologie gravi. Inoltre, negli ultimi tre giorni, tra giovedì e oggi, altre cento dosi sono state somministrate a domicilio a utenti allettati o non deambulanti. Nel corso della prima campagna vaccinale, iniziata il 12 marzo, sono stati vaccinati a Tempio e nelle sue frazioni, 970 utenti.«Anche in questa seconda fase l’organizzazione ha funzionato in modo encomiabile – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Gianni Addis – e di questo dobbiamo ringraziare la Assl, che ha curato il coordinamento medico e le tante altre forze in campo: i Servizi sociali del Comune, che hanno curato in modo eccellente i contatti e gli appuntamenti degli anziani, l’Ufficio di Igiene pubblica, la Polizia locale, la Protezione civile, le Guardie zoofile, gli impiegati amministrativi della Assl, i medici di base, i medici e gli infermieri che hanno somministrato i vaccini». Tutte le operazioni si sono svolte nel Teatro Tenda, l’unica struttura a Tempio che offrisse la possibilità di allestire dieci postazioni contemporaneamente e in sicurezza, secondo quanto richiesto dalle norme anti-Covid, messa gratuitamente a disposizione dalla Società “Piccoli e grandi eventi”, che ha curato in modo impeccabile il servizio di accoglienza. Per quanto riguarda i richiami dei vaccini, a chi ha ricevuto oggi la prima somministrazione del vaccino, la seconda dose verrà somministrata sabato 10 aprile, alla stessa ora.A chi, invece, ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino il 12 marzo, la seconda dose verrà somministrata venerdì 2 aprile, alla stessa ora in cui è stata somministrata la precedente. Per i vaccinati il 13 marzo, la seconda dose verrà somministrata il giorno sabato 3, alla stessa ora. Appena possibile, verrà data comunicazione per la somministrazione dei vaccini agli over 70. A conclusione di questa prima fase, il primo cittadino ha ribadito la sua soddisfazione per l’impegno profuso: «C’è stata una mobilitazione collettiva ispirata alla solidarietà e sensibilità nei confronti degli anziani, che sono certo si rinnoverà anche nelle prossime settimane, quando daremo inizio alle vaccinazioni delle fasce di popolazione più giovani e alle categorie più esposte secondo i protocolli stabiliti dal Servizio sanitario nazionale».(Foto V.Ruggero)