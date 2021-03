Antonio Burruni 19:10 CalcioLive: Spezia-Cagliari 0-0 al 47' E´ in corso di svolgimento sul manto erboso dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia il match tra liguri e isolani, valido per il campionato di serie A. Dirige l´incontro il signor Maurizio Mariani di Aprilia







PRIMO TEMPO. Pronti-via e Joao Pedro chiama Zoet alla respinta. Al 10', corner di Marin, Joao Pedro anticipa tutti sul primo palo, ma il portiere si salva a fatica. Due minuti dopo, palla vagante sui 18metri, Joao Pedro è ancora il più pronto, ma la sfera si spegne sul fondo. Al 16', ci prova Diego Farias da posizione decentrata, ma Cragno blocca a terra. L'ex rossoblu ci riprova quattro minuti dopo su punizione, ma la presa è facile per il portiere. Al 36', Marin la crossa dalla destra e Joao Pedro ci prova con la punta, anticipando anche Pavoletti: il portiere blocca. Tre minuti dopo, buona palla per Piccoli, che calcia rasoterra sul fondo. Al 42', ammonito Nainggolan. L'arbitro concede 2' di recupero. Al 46', giallo anche per Joao Pedro, per fallo su Ferrer. Si va al riposo sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Lo Spezia sostituisce Marchizza con Bastoni, mentre il Cagliari ripropone l'undici di partenza.



SPEZIA-CAGLIARI 0-0:

SPEZIA: Zoet, Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza (1'st Bastoni), Pobega, Ricci, Maggiore, Gyasi, Piccoli, Farias. (A disposizione Rafael, Acampora, Chabot, Terzi, Leo Sena, Dell'Orco, Vignali, Verde, Agoume, Agudelo, Nzola). Allenatore Vicenzo Italiano.

CAGLIARI: Cragno, Klavan, Godin, Rugani, Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti. (A disposizione Vicario, Aresti, Carboni, Walukiewicz, Zappa, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Asamoah, Pereiro, Simeone, Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.



Nella foto: Diego Farias, ex di turno Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia il match tra Spezia e Cagliar, valido per il campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e da Francesco Fiore di Barletta. Il quarto uomo è Livio Marinelli di Tivoli, mentre al Var ci sono Paolo Valeri della sezione arbitrale di Roma 2 e Filippo Valeriani di Ravenna.Pronti-via e Joao Pedro chiama Zoet alla respinta. Al 10', corner di Marin, Joao Pedro anticipa tutti sul primo palo, ma il portiere si salva a fatica. Due minuti dopo, palla vagante sui 18metri, Joao Pedro è ancora il più pronto, ma la sfera si spegne sul fondo. Al 16', ci prova Diego Farias da posizione decentrata, ma Cragno blocca a terra. L'ex rossoblu ci riprova quattro minuti dopo su punizione, ma la presa è facile per il portiere. Al 36', Marin la crossa dalla destra e Joao Pedro ci prova con la punta, anticipando anche Pavoletti: il portiere blocca. Tre minuti dopo, buona palla per Piccoli, che calcia rasoterra sul fondo. Al 42', ammonito Nainggolan. L'arbitro concede 2' di recupero. Al 46', giallo anche per Joao Pedro, per fallo su Ferrer. Si va al riposo sul risultato di partenza.Lo Spezia sostituisce Marchizza con Bastoni, mentre il Cagliari ripropone l'undici di partenza.SPEZIA: Zoet, Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza (1'st Bastoni), Pobega, Ricci, Maggiore, Gyasi, Piccoli, Farias. (A disposizione Rafael, Acampora, Chabot, Terzi, Leo Sena, Dell'Orco, Vignali, Verde, Agoume, Agudelo, Nzola). Allenatore Vicenzo Italiano.CAGLIARI: Cragno, Klavan, Godin, Rugani, Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti. (A disposizione Vicario, Aresti, Carboni, Walukiewicz, Zappa, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Asamoah, Pereiro, Simeone, Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.Nella foto: Diego Farias, ex di turno